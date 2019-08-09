Российский рынок продемонстрировал устойчивость в момент объявления новых санкционных ограничений, несмотря на первоначальную неопределенность их параметров. Об этом говорится в июльском выпуске «Обзора рисков финансовых рынков» от Банка России.

«Объявление 1 августа о санкциях способствовало некоторому краткосрочному росту доходностей суверенных обязательств, однако в последующие дни этот рост был в значительной степени отыгран», — отмечает регулятор.

В период с 1 июля по 6 августа 2019 года доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа снизилась до 29,2% — в основном из-за единовременного повышения объема размещенных ОФЗ (для поддержки ВЭБа), тогда как нетто-продажи ОФЗ нерезидентами составили 19 млрд рублей, что является умеренной реакцией на сложившуюся ситуацию.

В ЦБ также сообщили, что к августу 2019 года российские банки значительно нарастили объем размещения средств в банках-нерезидентах. Накопленная валютная подушка (18 млрд долларов) может быть использована в случае роста волатильности на финансовых рынках.

Снижение доли экспорта с расчетами в долларах США в страны ЕС и БРИКС по итогам I квартала 2019 года способствует росту операций с евро на внутреннем валютном рынке, отмечают также в ЦБ.

На российском валютном рынке также наблюдается тенденция к снижению объемов сделок в долларах США. На рынке валютных свопов в июле на сделки с евро (против рубля) приходилось около 25% общего объема сделок против 14% в среднем в начале 2019 года. На валютном рынке «спот» доля сделок с евро достигла 20% против 15% в начале года и 6,7% в среднем в 2018 году. Таким образом, роль евро на внутреннем валютном рынке постепенно растет, заключает Центробанк.



«Тенденция снижения процентных ставок на российском рынке сопровождается ростом вложений в более доходные корпоративные облигации (в основном бумаги кредитных организаций), а также сближением процентных ставок по привлекаемым вкладам физических лиц у банков с разными типами собственности», — говорится также в резюме обзора .

