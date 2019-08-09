Бывшая сотрудница банка, обвиняемая в хищении более 27 млн рублей, была осуждена на три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры России.

Являясь менеджером по индивидуальной работе с особыми клиентами банка, обладая правом доступа к автоматизированной банковской системе, менеджер сняла со счета одного из клиентов 2,8 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Она не внесла в кассу поступившие от представителя этого же вкладчика 10,5 млн рублей, аннулировав в информационной базе операцию открытия указанного счета по вкладу в день его открытия. Позже аналогичным способом злоумышленница присвоила денежные средства нескольких клиентов банка на сумму 13,7 млн рублей.

«Для сокрытия хищений банковская служащая подделывала подписи клиентов в расходных ордерах, уничтожала приходные кассовые ордера, аннулируя операции по открытию счетов. Общая сумма ущерба от действий злоумышленницы составила свыше 27 млн рублей», — говорится в сообщении.

Суд помимо наказания в виде лишения свободы удовлетворил исковые требования банка о взыскании с осужденной суммы причиненного ущерба.