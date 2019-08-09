ББР Банк обновил линейку вкладов.

Завершен прием депозитов «Акцент на процент», «Ориентир на движение», «Легкий курс», «Перспективный».

С 9 августа введены новые вклады «Акцент на процент плюс», «Ориентир на движение плюс», «Легкий курс плюс» и «Выгодная перспектива».

«Акцент на процент плюс» (от 100 тыс. рублей, 2 тыс. долларов и евро) можно открыть в рублях под 6—7,6%, в долларах — под 0,5—2,5%, в евро — под 0,05—0,5% годовых. Минимальный срок размещения — один месяц, максимальный срок — три года. Пополнять вклад можно в течение первых 31 дня. Выплата процентов — в конце срока.

«Ориентир на движение плюс» (от 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов и евро на шесть месяцев, один, полтора и два года) привлекается в рублях под 5,8—6,8%, в долларах — под 0,8—1,7%, в евро — под 0,05—0,2% годовых. Допускается пополнение и частичное снятие. Проценты выплачиваются в конце срока.

Мультивалютный вклад «Легкий курс плюс» (от 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов, евро, швейцарских франков, фунтов стерлингов, 10 тыс. китайских юаней на шесть месяцев, один, полтора и два года) оформляется в рублях под 5,8—6,4%, в долларах — под 1—1,7%, в евро — под 0,1—0,2%, в швейцарских франках и английских фунтах стерлингов — под 0,2—0,35%, в китайских юанях — под 0,8—1,4% годовых. Вклад пополняемый. Выплата процентов — в конце срока.

«Выгодная перспектива» с возможностью внесения дополнительных взносов в первые 31 день срока вклада размещается на четыре года под 7,15%, на пять лет — под 7,3% годовых, а с возможностью пополнения в первые 500 дней — под 6,4% и 6,55% годовых соответственно. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Проценты ежегодно капитализируются и могут выплачиваться вкладчику.