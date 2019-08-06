Банк «Восточный» отказался продать пакет акций люксембургской IFTG фонду Parus Marine Чарльза Райана за 2,6 млрд рублей, следует из ответа «Восточного» на предложение Parus Marine. Об этом сообщает РБК .

«Восточный» попросил Parus Marine и Райана пересмотреть цену предложения. Банк считает, что они стоят 3,7 млрд рублей, пишет предправления «Восточного» Вячеслав Арутюнян в ответе Parus Marine и Райану. Эта сумма складывается следующим образом: 2,6 млрд рублей — выданный «Восточным» кредит Первого коллекторского бюро (ПКБ), который был погашен в счет стоимости акций IFTG, переданных на баланс банка. Эта сделка стала основной уголовного дела против Калви. Банк признан потерпевшим по делу, напоминает Арутюнян. Еще 1,1 млрд рублей — средства, которые банк выплатил ПКБ за «фиктивные услуги». «Таким образом, общая сумма убытка, связанная с приобретением акций составляет 3,7 млрд рублей», — говорится в письме.

Условия оффера со стороны Parus Marine также предполагали, что банк вернет фонду деньги, если право владения фонда ациями IFTG будет затронуто в судебных производствах. Арутюнян сообщил в письме, что банк не может согласиться с таким условием. Он добавил, что «Восточный» не располагает информацией о Parus Marine и «не может провести оценку правоспособности и источников платежеспособности компании». В связи с этим банк попросил подтвердить источники средств на сделку.

Арутюнян в письме также пишет, что Калви и Райана «связывают совместные инвестиции, работа в Европейском банке реконструкции и развития и Атлантическом совете». «Нам также известно, вы финансировали предвыборную кампанию брата Майкла Калви — Кевина Калви в конгресс США», — пишет глава «Восточного», отмечая, что банк «понимает желание помочь Майклу Калви и возместить ущерб, причиненный преступлением, в совершении которого он обвиняется».

«Полученное предложение содержит условие, которое дает неограниченную возможность предъявления банку требования о возврате денежных средств», — сказали в пресс-службе «Восточного». Банк «при всем желании не может обеспечить due diligence по указанным акциям», — отметили там, пообещав рассмотреть продажу пакета акций IFTG, если предложение будет отражать сумму ущерба и не будет включать условий о возврате денег.