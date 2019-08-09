Средняя сумма кредита по программе «Семейной ипотеки» в первом полугодии 2019 года составила 2,6 млн рублей. При этом средняя стоимость приобретаемого жилья — 4,8 млн рублей, свидетельствуют данные Банка ДОМ.РФ.



Больше всего жилищных кредитов по льготной программе выдано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской и Новосибирской области, а также в Республике Татарстан.

По данным Минфина, лидером по итогам первого полугодия по выдаче ипотеки по президентской льготной программе для семей с детьми стал Сбербанк, на втором месте Банк ДОМ.РФ, на третьем месте — ВТБ. Общий объем выдачи «Семейной ипотеки» за первые шесть месяцев составил 23 млрд рублей.

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента Владимира Путина. В июне 2018 года президент также поручил обеспечить 6% ставку по ипотеке для семей при рождении четвертого и последующих детей. Программа предусматривает приобретение квартир на первичном рынке. По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. Первоначально льготная ипотека предоставлялась на три — восемь лет в зависимости от числа детей, однако на таких условиях программа не пользовалась спросом. В апреле 2019 года в программу были внесены изменения: установлена ставка в 6% на весь срок кредита (для регионов Дальнего Востока — 5%), увеличен размер субсидии банкам. После этого Минфин отметил рост объемов выдачи льготной ипотеки.



Согласно нацпроекту «Демография», к концу 2024 года количество активно вовлеченных российских кредитных организаций, предоставляющих ипотечные кредиты семьям с двумя и более детьми по ставке 6% годовых, увеличится в пять раз (сейчас их 46), а правом получения такого кредита воспользуются 187 тыс. семей. По информации Минфина, к настоящему моменту льготную ипотеку получили 15 тыс. семей.