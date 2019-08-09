Компания Apple предлагает специалистам в области кибербезопасности до 1 млн долларов за обнаружение уязвимостей в iPhone. Как сообщает агентство Reuters , об этом компания заявила на прошедшей в Лас-Вегасе конференции Black Hat Security Conference.

«Приз в размере 1 миллион долларов будет выплачиваться только за удаленный доступ к ядру iPhone, без каких-либо действий со стороны владельца телефона», — отмечает агенство.

В Apple отметили, что предложение актуально для всех специалистов. Уязвимости будут искать и в программном обеспечении Mac и других системах. За эту работу компания также готова выплачивать гонорары, все будет зависеть от важности результатов.

Ранее Apple предлагала вознаграждение только приглашенным специалистам, которые искали уязвимости в ее телефонах и резервных облачных копиях. Самый большой гонорар от компании за такую работу составил 200 тыс. долларов.