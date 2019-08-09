Разногласия между США и Китаем обострились настолько, что их можно охарактеризовать термином «торговая война». Такое мнение высказали 87% американских экспертов в ходе ежемесячного опроса, сообщает газета The Wall Street Journal .

В аналогичном опросе, проведенном год назад, указывает издание, эксперты разделились во мнении относительно подходящего определения. 50% из них уже тогда готовы были признать вступление двух стран в торговую войну, однако столько же придерживались более осторожных высказываний, характеризуя сложившуюся ситуацию как «торговый спор», «торговую напряженность», «торговую битву» или «торговую стычку».



«К сожалению, сейчас этот термин («торговая война». — Прим. ТАСС) приемлем, — приводит издание слова старшего экономиста финансовой компании Ameriprise Financial Services Расселла Прайса. — Прежде мы придерживались термина «торговый спор».

Редакция The Wall Street Journal со своей стороны подчеркивает, что до недавнего времени избегала слова «война» в определении отношений между КНР и Соединенными Штатами, однако отныне «считает [этот термин] подходящим, учитывая серьезность разногласий».

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что его страна с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью 300 млрд долларов. Одной из причин этого шага хозяин Белого дома назвал тот факт, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американской сельхозпродукции.

В понедельник Народный банк Китая понизил курс юаня на 229 базисных пунктов до отметки 6,9225 юаня за доллар, после чего Минфин США причислил Китай к валютным манипуляторам. Министр финансов США Стивен Мнучин при этом намерен обратиться к Международному валютному фонду для устранения «созданных Китаем нечестных преимуществ».

Народный банк Китая (Центробанк) в пятницу вновь понизил курс юаня на 97 базисных пунктов, до 7,0136 юаня за 1 доллар. Согласно статистике регулятора, это минимальное значение с 3 апреля 2008 года.

