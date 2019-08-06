Уголовное дело основателя финансовой пирамиды, от действий которого пострадали 382 человека, передано в Великоустюгский районный суд Вологодской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Общая сумма ущерба превысила 200 млн рублей.

«Обвиняемый создал компанию для привлечения денежных средств граждан под видом инвестирования в различные биржевые активы. Поступившие вклады оформлялись в виде займов, по условиям которых директор фирмы был обязан ежемесячно выплачивать от 6 до 8%», — рассказала Ирина Волк.

Судом в его отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.