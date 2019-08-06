Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) рекомендует ввести в Трудовой кодекс РФ (ТК) понятие «временная удаленная работа», сообщают «Известия» . Они обратились с такой рекомендацией в адрес Министерства труда и социальной защиты. Такой режим авторы предлагают устанавливать путем письменного соглашения сторон в случае возникшей необходимости: пробок на дорогах, личных обстоятельств и т.д. А условия организации труда на время удаленной работы регулировать статьей ТК, касающейся прав дистанционных сотрудников.

По данным опроса, проведенного ОНФ летом 2019 года, 90% россиян считают необходимыми законодательные изменения, позволяющие официально трудиться на дому по согласованию с руководителем. Почти у 60% респондентов возникала ситуация, когда им было необходимо временно поработать удаленно на дому, еще 27% хотели бы иметь такую возможность.

Инициатива фактически легализует уже сложившуюся практику, позволит защитить права работников и одновременно поддержать развитие современных форм занятости в условиях цифровой экономики, что важно для развития нацпроектов «Цифровая экономика» и «Производительность труда и поддержка занятости», полагает член Общественной палаты, руководитель проекта ОНФ «Профстажировки 2.0» Илья Семин. При наличии конфликта с сотрудником работодатели часто используют его удаленную занятость как повод для увольнения за прогул или неоплаты его труда, рассказала руководитель практики трудового права АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ) Анна Иванова.

Отсутствие четкого правового регулирования довольно часто приводит к неоднозначным ситуациям, согласен и доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев. В большинстве случаев интересы работника отстоять удается, только потому что работодатели неправильно оформили процедуру увольнения. В случае принятия поправок, по его мнению, необходимо четко определить, в каких случаях сотрудник имеет право выполнять свои обязанности из дома, в какой форме будет происходить уведомление и кого следует ставить в известность.