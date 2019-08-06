В августе 2019 года на Peugeot Boxer и Citroёn Jumper распространяется промо-предложение, по которому коммерческие автомобили Группы PSA можно приобрести с выгодой до 250 000 рублей.
С учетом промо-предложений, стоимость коммерческих автомобилей составляет:
- Peugeot Boxer 2018 года выпуска – от 1 709 000 рублей.
- Peugeot Boxer 2019 года выпуска – от 1 759 000 рублей.
- Citroёn Jumper 2018 года выпуска – от 1 709 000 рублей.
- Citroёn Jumper 2019 года выпуска – от 1 759 000 рублей.
Специальное промо-предложение распространяется на покупку Peugeot Boxer и Citroёn Jumper без дополнительных условий и ограничений.
Peugeot Boxer и Citroёn Jumper доступны во множестве версий и модификаций:
- Полная масса автомобиля до 2,5 тонн (без ограничений на въезд в пределы ТТК Москвы).
- Полная масса автомобиля 2,8 – 3,5 тонн.
- Полная масса автомобиля 3,0 – 3,5 тонн.
- Версии с увеличенной грузоподъёмностью и полной массой более 4 тонн.
В зависимости от выбранной длины, высоты и версии существует 8 различных вариантов модели: 8 различных объемов кузова от 8 до 17 м³, что позволяет автомобилю оставаться одним из лучших своем сегменте.
Оба автомобиля представлены в продаже линейкой моделей с цельнометаллическим фургоном и шасси с кабиной. На их основе производятся многочисленные варианты переоборудованных автомобилей (автобусы, промтоварные и изотермические фургоны, рефрижераторы и различные виды специального транспорта). Шасси с кабиной предлагается в двух вариантах длины, а цельнометаллический фургон – с четырьмя вариантами длины (L1, L2, L3, L4) и с тремя различными вариантами высоты (H1, H2, H3).
Все коммерческие автомобили, включая Peugeot Boxer и Citroёn Jumper, можно приобрести на максимально выгодных и прозрачных условиях благодаря финансовым программам Группы PSA, включая лизинг от PSA Finance.
Лизинг от PSA Finance* предлагает:
- Привлекательные условия приобретения автомобиля;
- Широкий выбор финансовых продуктов в зависимости от потребности клиента;
- Оформление сделки на территории дилерского центра;
- Оперативное решение по сделке;
- Выгодное финансирование;
- Возможность рассмотрения финансирования для лизингополучателей со сроком работы от 6 месяцев и с потребностью по замене крупного автопарка;
- Возможность рассмотрения финансирования по минимальному пакету документов (для ИП – от 2-х документов);
- Индивидуальный подход к лизингополучателю и особенностям его деятельности.
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