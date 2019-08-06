С учетом промо-предложений, стоимость коммерческих автомобилей составляет:

Peugeot Boxer 2018 года выпуска – от 1 709 000 рублей.

Peugeot Boxer 2019 года выпуска – от 1 759 000 рублей.

Citroёn Jumper 2018 года выпуска – от 1 709 000 рублей.

Citroёn Jumper 2019 года выпуска – от 1 759 000 рублей.

Специальное промо-предложение распространяется на покупку Peugeot Boxer и Citroёn Jumper без дополнительных условий и ограничений.

Peugeot Boxer и Citroёn Jumper доступны во множестве версий и модификаций:

Полная масса автомобиля до 2,5 тонн (без ограничений на въезд в пределы ТТК Москвы).

Полная масса автомобиля 2,8 – 3,5 тонн.

Полная масса автомобиля 3,0 – 3,5 тонн.

Версии с увеличенной грузоподъёмностью и полной массой более 4 тонн.

В зависимости от выбранной длины, высоты и версии существует 8 различных вариантов модели: 8 различных объемов кузова от 8 до 17 м³, что позволяет автомобилю оставаться одним из лучших своем сегменте.

Оба автомобиля представлены в продаже линейкой моделей с цельнометаллическим фургоном и шасси с кабиной. На их основе производятся многочисленные варианты переоборудованных автомобилей (автобусы, промтоварные и изотермические фургоны, рефрижераторы и различные виды специального транспорта). Шасси с кабиной предлагается в двух вариантах длины, а цельнометаллический фургон – с четырьмя вариантами длины (L1, L2, L3, L4) и с тремя различными вариантами высоты (H1, H2, H3).

Все коммерческие автомобили, включая Peugeot Boxer и Citroёn Jumper, можно приобрести на максимально выгодных и прозрачных условиях благодаря финансовым программам Группы PSA, включая лизинг от PSA Finance.

Лизинг от PSA Finance* предлагает: