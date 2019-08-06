«Тинькофф Бизнес» расширяет линейку продуктов для малого и среднего бизнеса (МСБ) и запускает депозиты, говорится в сообщении Тинькофф Банка.

Так, клиенты «Тинькофф Бизнеса» смогут размещать средства на банковских депозитах со ставкой от 4 до 7% сроком до 365 дней на сумму от 100 тыс. рублей.

Ставки на депозиты зависят от срока депозита и тарифа расчетно-кассового обслуживания. Предусмотрены тарифы: «Простой», «Продвинутый», «Профессиональный» и «Профессиональный с опцией «Премиум».