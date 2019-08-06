Оператор мобильной связи Tele2 совместно с Ericsson запустили пилотную зону сети 5G на Тверской улице в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе оператора.

«Сплошное outdoor-покрытие опытного участка сети 5G охватывает Тверскую улицу — от Кремля до Садового кольца. Пилотная зона 5G запущена в диапазоне 28 ГГц в режиме NSA (Non-standalone), который позволяет развернуть 5G в сетях LTE и упрощает внедрение новейшего стандарта на начальном этапе», — прокомментировали в компании.

Сети 5G планируется использовать для Интернета вещей, «умного» города, «умного» производства, «умного» дома и транспорта. Использование технологии будет способствовать повышению уровня обслуживания и развитию новых сервисов, в том числе в области промышленной автоматизации, беспилотного транспорта, дистанционной медицины, виртуальной и дополненной реальности.

Согласно программе «Цифровая экономика», уже к 2022 году необходимо обеспечить широкое коммерческое использование 5G в пяти городах-миллионниках, к 2024-му — в 15.