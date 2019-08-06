Небанковские услуги «Личный адвокат», «Возврат налогов» и «Консьерж» от партнеров Связь-Банка с августа доступны во всех регионах присутствия кредитной организации. Об этом банк объявил в четверг, 8 августа.

Как уточняется, партнерами Связь-Банка по предоставлению услуги «Личный адвокат» выступают ООО «Национальная юридическая служба», ООО «АПВД» и ООО «Онлайн Юрист». «Клиентам доступна грамотная юридическая помощь в любое время, начиная от бытовых вопросов и заканчивая экстренной помощью в ситуациях с претензионной составляющей», — поясняют в финучреждении.

Также в любом офисе Связь-Банка его клиенты могут оформить сертификат «Возврат налогов» от ООО «АПВД» или ООО «Онлайн Юрист». Речь идет о квалифицированной помощи налогового консультанта, касающейся получения налогового вычета.



Услуги по сертификату «Консьерж», который можно приобрести через офисы Связь-Банка, оказывает ООО «АПВД». «С сертификатом «Консьерж» клиенты могут круглосуточно получить консультации по правовым, медицинским или социальным вопросам», — отмечается в сообщении Связь-Банка.