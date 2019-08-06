Суд по интеллектуальным правам отклонил иск страховой компании «Росгосстрах», подтвердив недействительность предоставления правовой охраны его товарному знаку «РГС», говорится в материалах суда.

Компания «Росгосстрах» в ноябре 2018 года подала в суд иски к Роспатенту, признавшему недействительным предоставление правовой охраны ее товарных знаков «РГС» и «РГС Жизнь».

Она оспорила в суде решения патентного ведомства от 15 октября 2018 года, когда по заявлениям СК «РГС-Жизнь» были признаны недействительными акты о предоставлении правовой охраны этим товарным знакам.

По мнению «Росгосстраха», у лица, подавшего возражения (СК «РГС-Жизнь»), на дату заседания коллегии Роспатента отсутствует заинтересованность в оспаривании товарных знаков «РГС» и «РГС Жизнь». Это связано с тем, что 3 сентября 2018 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о том, что «Росгосстрах-Жизнь» переименована в «Капитал Лайф Страхование жизни».