«Реализацию проекта мы доверили компании «Синимекс», исходя из совокупности ряда параметров: наличие нужных компетенций, портфолио живых проектов, опыт соблюдения требований к enterprise архитектуре и информационной безопасности, а также глубокое понимание ИТ-инфраструктуры Газпромбанка», – отмечает Екатерина Фроловичева, Вице-Президент – начальник Департамента информационно-технологических инноваций Газпромбанка.

Обширный опыт «Синимекс» позволил решить поставленные заказчиком задачи, соответствуя всем требованиям Банка к информационной безопасности. В качестве платформы для построения решения был выбран продукт IBM API Connect.

«Результатом нашей совместной работы являются функционирующие сервисы, позволяющие оформить заявки на кредитные продукты Газпромбанка через различные партнёрские каналы. На сегодняшний день система уже обработала несколько сотен тысяч различных заявок, полученных по этим каналам. В дальнейших планах развитие системы API с участием бизнес-партнеров и расширение количества предоставляемых сервисов» - продолжает Екатерина Фроловичева.

«На первом этапе проекта важно было показать на «живом» примере, как работают открытые API в Банке, поэтому в эксплуатацию систему запускали с некоторыми нефункциональными ограничениями. Несмотря на это, сейчас решение позволяет выдержать серьезную нагрузку. С учетом будущего подключения новых партнеров и прогнозируемого роста числа сервисов мы планируем привести систему к целевой архитектуре, обеспечив масштабируемость и катастрофоустойчивость», – отмечает Ольга Махаёва, менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Синимекс».

Кроме того, в качестве следующего шага компания «Синимекс» планирует миграцию системы на новую версию продукта IBM API Connect, который претерпел многочисленные функциональные и архитектурные изменения.

Источник: Компания «Синимекс»