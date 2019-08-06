Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара потерял 15 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 14 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,13 рубля (минус 21 копейка). Курс евро на 10:10 мск равнялся 72,98 рубля (минус 20 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в четверг ожидается, что рубль повторит штурм отметки 65 рублей за доллар.

«Нынешняя картина внешнего фона говорит о том, что в первой половине дня у рубля есть хороший шанс сделать это», — пояснял он.