Росстат по итогам июля зафиксировал повышение цен на хлеб в российских магазинах. За первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 7,7% к аналогичному периоду 2018-го. Больше всего подорожал черный хлеб — на 9,6%.



Год назад подорожание хлеба за январь — июль 2018-го к этому же периоду 2017-го составило только 2,3%. Цены на хлеб в 2019 году росли быстрее инфляции: индекс потребительских цен (один из показателей, характеризующих уровень инфляции) в июле 2019-го составил 4,6% (за семь месяцев — 5%).



Последние абсолютные значения по стоимости отдельных видов хлеба, которые раскрывал Росстат, датированы июнем 2019-го. Больше всего за год подорожал черный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019-го он стоил 50,54 рубля/кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года. Белый хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали на 8,3% — до 75,87 рубля/кг. Серый хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов подорожали на 7,4% — до 49,96 рубля/кг.

Такие цены — максимальные как минимум с 2009 года (более ранние данные Росстата недоступны).

О грядущем подорожании хлеба производители и поставщики предупреждали еще в начале этого года. В январе ассоциация «Руспродсоюз» сообщала, что из-за роста на 30% цен на пшеничную муку оптовые цены на хлеб будут меняться и могут вырасти на 6—7%. В декабре 2018 года вице-премьер Алексей Гордеев поручал регионам сформировать запасы зерна для стабилизации цен на хлебобулочные изделия, прежде всего на социальные виды — батон и буханку («Сельский» и «Дарницкий»).

