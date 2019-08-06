Центр цифровой экспертизы Роскачества проверил наиболее популярные мобильные приложения крупнейших сотовых операторов в российском сегменте магазинов Google Play и App Store, позволяющих управлять тарифами и услугами. Эксперты оценивали функциональность, безопасность, удобство пользования, производительность и надежность 18 приложений (по девять для iOS и Android), говорится в сообщении Роскачества.

В частности, Роскачество исследовало приложения следующих операторов: МТС, «МегаФона», «ВымпелКома», Tele2, Yota, «СберМобайла», «Тинькофф Мобайлп», «Ростелекома» и Danycom.

«Все исследованные приложения являются качественными и безопасными: поддерживают желательный набор функций, соответствуют базовым требованиям удобства и безопасности», — отмечается в сообщении.

Испытания проводились по 32 критериям. Эксперты на себе проверили качество мобильных программ, оформив для исследования по сим-карте каждого из девяти исследованных операторов. Были выбраны актуальные пакетные не безлимитные тарифы для физических лиц, включающие интернет-трафик, СМС и звонки.

Каждый из 32 критериев получил свой «вес» в общей сумме баллов, что позволило сформировать максимально объективную оценку.

«По результатам исследования приложения семи из девяти мобильных операторов набрали больше 4,5 балла и признаны отвечающими повышенным требованиям к качеству мобильного ПО данной категории. Среди них приложения «большой четверки» («Билайна», «МегаФона», МТС и «Теле2») и приложения виртуальных операторов «Тинькофф Мобайл», «СберМобайл» и «Ростелекома», — отмечается в сообщении.

Наиболее функциональные: «Мой МТС» (5,0 — для iOS и Android), «Тинькофф Мобайл» и «Мой Ростелеком» (5,0 — для iOS). Также в лидерах — «Мой Билайн» и «Мой Теlе2» (4,89 — для iOS и Android) и «МегаФон» Личный кабинет» (4,89 — для iOS) и «Мой Ростелеком» (4,89 — для Android).

Наиболее удобные: «СберМобайл» (4,58 — iOS и 4,79 — Android), «Тинькофф Мобайл» (4,51 — iOS и 4,79 — Android), «Мой Теlе2» (4,26 — iOS и 4,75 — Android), «Мой Билайн» (4,26 — iOS).

Наиболее безопасные: «Мой МТС», «Мой Билайн», «МегаФон» Личный кабинет», «Мой Теlе2», «Мобильный оператор Yota», «СберМобайл», «Мой Ростелеком» (5,0 — для iOS и Android), «Тинькофф Мобайл» (5,0 — для Android). Категория «Мобильные операторы» имеет рекордное количество приложений, преодолевших отметку в 4,0 балла (16 из 18). Чуть-чуть не дотянул только «Мой Danycom» (iOS — 3,93, Android — 3,96), в котором отсутствует возможность оформления сим-карты, а также ссылка на документацию.

Лучшими из лучших признаны приложения: «Мой Билайн» (4,771), «Мой Tele2» (4,754), «МегаФон» Личный кабинет» (4,703) для iOS; «Мой Tele2» (4,850), «Мой Билайн» (4,810), «МегаФон» Личный кабинет» (4,742) для Android.