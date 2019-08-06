Почта Банк и «Магнит» запустили кобрендовую карту. Об этом сообщили банк и торговая компания, подчеркнув, что карта предусматривает выгодные условия покупок в магазинах сети.

«Это первый проект компании с партнерами из банковской отрасли, который дает ее участникам дополнительные привилегии», — отмечается в релизе.

В настоящее время карту можно получить в трех регионах: Челябинской, Ярославской и Костромской областях. По итогам пилотного проекта будет принято решение о его масштабировании на другие регионы.

Карта на базе платежной системы «Мир» позволяет получать бонусы за покупки не только в «Магните», но и во всех других магазинах, кроме продуктовых. Держателям будет начисляться на бонусный счет до 4% от суммы покупок по итогам месяца. При этом чем больше платежей проводится по карте, тем выше процент бонусов. В первый месяц держателей карты ждет повышенное начисление процентов. Начисленные бонусы можно будет увидеть в мобильном приложении «Магнита».

Бонусами можно будет расплатиться во всех торговых точках «Магнита».

На счет также будет возвращаться часть средств, потраченных на покупки у партнеров программы лояльности платежной системы «Мир».

По карте предоставляется дополнительная скидка в 3% при покупке лекарств по программе «Мое здоровье».

На карту можно получать зарплату или пенсию. На остаток средств на сберегательном счете начисляется до 6% годовых.

Оформление и обслуживание карты бесплатные, в пилотных регионах ее можно моментально получить более чем в 190 точках обслуживания банка, в том числе в почтовых отделениях, при наличии паспорта и мобильного телефона. Все карты поддерживают бесконтактную технологию оплаты.

«Мы активно развиваем сотрудничество с ведущими ретейлерами и готовы кооперироваться с ними, чтобы быть ближе к клиентам и предлагать им действительно удобные продукты в тех местах, где они регулярно бывают. Мы успешно реализуем эту модель в почтовых отделениях и МФЦ по всей стране. Уверен, что торговая сеть «Магнит» станет еще одним нашим добрым и долгосрочным партнером. Это очень перспективный и взаимовыгодный проект для обеих сторон, который позволит привлечь новых клиентов и повысить продажи. Мы видим его огромный потенциал, который заключается в синергии широкого регионального охвата и масштабной клиентской базы обоих партнеров. При совместном продвижении мы сможем создать самую массовую сеть дистрибуции в России. Единый фокус на создание продуктовой экосистемы позволит на горизонте пяти лет занять сильные позиции на рынке продуктовых сетей и банковских услуг», — комментирует первый заместитель президента — председателя правления Почта Банка Георгий Горшков.



В четверг также стало известно, что Почта Банк откроет отделения в «Магните» . Проект в пилотном режиме стартует осенью в трех вышеуказанных регионах.