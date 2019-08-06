Пользователи устройствами Apple в среду подали в суд на корпорацию за нарушение права на неприкосновенность личной жизни в связи с возможностью прослушивания подрядчиками команд, которые владельцы дают голосовому помощнику Siri. Об этом сообщило агентство Bloomberg .



По его данным, исковая жалоба направлена на рассмотрение суда округа Северная Калифорния. Иск носит групповой характер, к нему могут присоединиться все, кто владеет устройствами с Siri с 2011 года. Истцы требуют от Apple компенсации, размер которой пока не уточняется, а также стереть записи, произведенные во время общения пользователей с данным голосовым ответчиком.

Это первый иск подобного рода в США, отмечает Bloomberg.

В начале августа Apple временно запретила подрядчикам прослушивать команды, которые пользователи дают Siri. В компании подчеркнули, что ведется подготовка обновленного программного обеспечения для голосового помощника. После его установки у пользователей появится возможность не участвовать в указанной программе. В этом случае их сообщения подрядчики Apple прослушивать не будут.

В июле один из бывших подрядчиков, анализировавший в прошлом работу Siri, анонимно сообщил журналистам газеты The Guardian, что он и его коллеги регулярно слышали личные разговоры пользователей. Это могло происходить, в частности, в тех случаях, когда голосовой помощник был активирован по ошибке без ведома владельца.