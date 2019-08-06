Международные резервы РФ на 2 августа составили 516,8 млрд долларов против 519,9 млрд на 26 июля текущего года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся на сайте Центробанка.

Таким образом, за неделю объем международных резервов уменьшился на 3,1 млрд долларов.

Из комментария регулятора следует, что снижение показателя на 0,6% произошло вследствие отрицательной переоценки, отчасти компенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

За 2018 год российские резервы выросли почти на 35,8 млрд долларов, за первое полугодие текущего года — на 49,9 млрд. Международные резервы РФ на 1 августа составили 519,797 млрд долларов против 518,363 млрд на 1 июля текущего года.