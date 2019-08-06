С августа 2019 года клиенты Альфа-Банка могут оформить стратегию «Альфа Еврооблигации. Евро» и получить доход до 3,3% *.

«Совместно с нашим партнером Альфа Капитал мы рады предложить клиентам новое решение для размещения средств в евро, которое особенно актуально в условиях низких ставок по депозитам в этой валюте», - комментирует директор по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков. 

Параметры стратегии:

  • Валюта: EUR
  • Минимальная сумма входа: 30 000 EUR
  • Минимальная сумма внесения: 10 000 EUR
  • Частичный вывод активов: возможен, мин. остаток 30 000 EUR
  • Рекомендуемый срок инвестирования от 3 лет

Подробнее об инвестиционных программах можно узнать на сайте банка.