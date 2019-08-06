С августа 2019 года клиенты Альфа-Банка могут оформить стратегию «Альфа Еврооблигации. Евро» и получить доход до 3,3% * .

«Совместно с нашим партнером Альфа Капитал мы рады предложить клиентам новое решение для размещения средств в евро, которое особенно актуально в условиях низких ставок по депозитам в этой валюте», - комментирует директор по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков.



Параметры стратегии:

Валюта: EUR

Минимальная сумма входа: 30 000 EUR

Минимальная сумма внесения: 10 000 EUR

Частичный вывод активов: возможен, мин. остаток 30 000 EUR

Рекомендуемый срок инвестирования от 3 лет