Группа ВТБ рассчитывает, что ее цель по чистой прибыли в 2019 году на уровне 200 млрд рублей будет выполнена. Об этом заявил, комментируя финрезультаты за первое полугодие по МСФО, президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Группа снизила шестимесячную чистую прибыль на 23% в годовом выражении, показатель составил 76,8 млрд рублей. Данную динамику в ВТБ объяснили сужением чистой процентной маржи и отрицательной динамикой прочих операционных доходов, что было частично компенсировано меньшими расходами на создание резервов.

«В первом полугодии мы продолжили уверенно наращивать объемы операций, увеличив доли рынка в приоритетных сегментах розницы и малого и среднего бизнеса. С учетом роста объемов кредитования, улучшения конъюнктуры процентных ставок и стабильного кредитного качества портфелей в сочетании с проактивной политикой контроля расходов мы ожидаем сильных результатов второго полугодия 2019 года и выполнения цели по чистой прибыли на 2019 год на уровне 200 миллиардов рублей», — заявил Костин.

«Не надо думать, что 77 миллиардов (чистой прибыли) умножить на два — это будет годовая прибыль. У традиционно первое полугодие несколько меньше», — отметил в свою очередь в беседе с журналистами первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин.

«Мы абсолютно понимаем, как мы сделаем 200 миллиардов (рублей чистой прибыли по МСФО) в этом году», — заверил он.



«Работая над достижением запланированных финансовых показателей, мы также реализуем долгосрочные стратегические цели, продолжая трансформацию ВТБ в эффективный, клиентоцентричный, высокотехнологичный банк, добивающийся интенсивного роста, подкрепленного инициативами в цифровой экономике», — подчеркнул Костин.