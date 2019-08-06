В рейтинге стран мошеннической активности в отношении банковских карт российских путешественников в 2019 году лидируют Индонезия, Индия и страны Латинской Америки. В этих странах совершено наибольшее количество операций по поддельным картам, свидетельствуют данные исследования Райффайзенбанка.



Эксперты кредитной организации проанализировали динамику мошенничеств с банковскими картами в разных странах.

«Индонезия лидирует в списке уже не первый год: несмотря на снижение общего объема использования поддельных карт, эта страна возглавляет топ лидеров с 2017 года», — отмечают в Райффайзенбанке.

В этом году страны Латинской Америки вытеснили США, которые в 2018 году замыкали тройку лидеров по количеству инцидентов.

При этом общий объем мошеннических операций на протяжении последних трех лет снижается благодаря ужесточению требований платежных систем в отношении использования чиповых карт и усовершенствованию системы предотвращения мошеннических операций банка.

«Для того, чтобы снизить риски потери денег в путешествиях, мы советуем клиентам по возможности использовать бесконтактные платежи, иметь на руках небольшую сумму наличных непосредственно перед вылетом, а также поменять пин-код от карты сразу после возвращения из поездки», — отмечает вице-президент группы по борьбе с мошенническими операциями Райффайзенбанка Дмитрий Бабин.