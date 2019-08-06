Глава чешского минюста Мария Бенешова приняла решение не выдавать в РФ экс-председателя правления обанкротившегося Интеркоммерц Банка Александра Бугаевского, который был объявлен Россией в международный розыск за хищения, сообщил РИА Новости представитель минюста Владимир Ржепка.

Ранее Пражский городской суд пришел к выводу, что Бугаевский, которого чешская полиция задержала в январе 2018 года, может быть выдан в Россию, позднее это решение было подтверждено Верховным судом Чехии. Однако окончательное решение о выдаче, согласно чешскому законодательству, принимает глава минюста.

«Министр юстиции Мария Бенешова приняла решение о том, что господин Бугаевский не будет выдан в Россию. Никаких дополнительных комментариев к данному решению не будет», — сказал Ржепка РИА Новости.

По его словам, на судебном заседании была озвучена сумма растраченных Бугаевским банковских средств, речь идет примерно о 39 млн евро.

Генпрокуратура РФ в апреле 2018 года запросила у Чехии выдачи Бугаевского, объявленного в международный розыск за хищения. Мосгорсуд ранее признал законным его заочный арест по подозрению в мошенничестве почти на 4 млрд рублей. По версии следствия, с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский списал на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей Интеркоммерц Банку, более 45 млн евро (свыше 3,9 млрд рублей).

Арбитраж Москвы в мае 2016 года признал Интеркоммерц Банк, до отзыва лицензии входивший в число 100 наиболее крупных кредитных учреждений России, банкротом. Банк лишился лицензии в феврале из-за полной утраты собственных средств. По данным ЦБ, банк также был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Банк России тогда сообщал, что «дыра» в капитале кредитной организации составляла 65,2 млрд рублей, а в ходе анализа финансового положения банка выявлены факты масштабного вывода активов.