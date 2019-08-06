Центральный банк России опубликовал график проведения заседаний совета директоров в 2020 году, сообщается в материалах регулятора.

Первое заседание в 2020 году пройдет 7 февраля. Заседания совета директоров ЦБ 20 марта, 19 июня, 18 сентября и 18 декабря — опорные, они будут сопровождаться проведением пресс-конференции председателя Банка России. В пресс-релиз по ключевой ставке будет включена таблица с обновленным среднесрочным макроэкономическим прогнозом.

Через неделю после опорных заседаний будет опубликован доклад о денежно-кредитной политике.

26 июля прошло пятое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в текущем году, на котором регулятор снизил ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,25%. На заседаниях, которые прошли 8 февраля , 22 марта и 26 апреля , Центробанк не менял ключевую ставку, а 14 июня принял решение снизить ее на 0,25 процентного пункта.

В 2018-м регулятор ужесточал денежно-кредитную политику дважды: в сентябре и декабре . Оба раза ключевая ставка увеличивалась на 25 базисных пунктов. Так ЦБ реагировал на возможные угрозы финансовой стабильности и риски ускорения инфляции, поясняла председатель Банка России Эльвира Набиуллина.