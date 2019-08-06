Центральный банк Китая впервые после глобального финансового кризиса 2008 года опустил курс юаня ниже психологической отметки в 7 юаней за доллар.

В четверг ЦБ установил средний обменный курс на уровне 7,0039 — на 43 пункта слабее, чем во вторник, когда курс составил 6,9996 за доллар.

Центробанк Китая начал опускать курс национальной валюты на фоне решения США с 1 сентября ввести новые пошлины на китайский экспорт объемом 300 млрд долларов.

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом. Минфин США заявил, что Вашингтон признал Китай страной, манипулирующей валютой, и будет работать с МВФ для устранения «несправедливого преимущества», полученного Китаем за счет снижения курса юаня к доллару.

ЦБ Китая назвал решение США необдуманным шагом и предупредил, что это приведет к потрясениям на международных финансовых рынках и станет препятствием для восстановления мировой экономики. Центробанк Китая вновь подчеркнул, что не собирается использовать курс юань в качестве инструмента реагирования на торговый конфликт с США.