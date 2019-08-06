Стандарт направлен на предупреждение мисселинга (то есть нарушения права клиента на полную и достоверную информацию) и других недобросовестных практик при взаимодействии кредитных организаций с получателями финансовых услуг и продуктов. Стандарт также призван обеспечить соблюдение и защиту прав и законных интересов получателей финансовых услуг некредитных финансовых организаций (НФО), реализуемых банками в рамках агентской деятельности. Другие цели стандарта — обеспечить информационную открытость финансового рынка и доверие населения к банковской системе, а также предупреждать недобросовестное взаимодействие НФО с клиентами.

Банк ЗЕНИТ планирует завершить реализацию мероприятий, предусмотренных стандартом, осенью 2019 года.

«Защита интересов клиентов — один из главных наших приоритетов как финансовой организации, — рассказала начальник департамента розничных продуктов и маркетинга Банка ЗЕНИТ Залина Сланова. — Нам важно предлагать клиентам финансовые и нефинансовые услуги, которые не только выгодны, но и безопасны. Присоединившись к стандарту, Банк ЗЕНИТ подтверждает высокое качество продаж финансовых услуг и продуктов, которые партнеры Банка — НФО — реализуют через Банк».