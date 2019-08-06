Вклад открывается в рублях и долларах США.

Срок размещения составляет от трех месяцев до двух лет. Минимальная сумма вклада – 700 тыс. рублей / 20 тыс. долларов США, максимальная сумма не ограничена. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены.

В зависимости от суммы и срока вклада при ежемесячной капитализации процентов доход составит до 6,85% в рублях и до 2,02% в долларах США.

Проценты по выбору клиента капитализируются либо зачисляются на иной действующий счет в Банке.

«Наш новый классический вклад для состоятельных клиентов сочетает в себе большой выбор сроков и сумм с максимальной доходностью», – отмечает заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.

Открыть вклад можно в офисе Банка. Дальнейшие операции по счету могут совершаться как с использованием дистанционных каналов обслуживания, так и в офисах Банка.

Узнать более подробную информацию по вкладам можно на сайте банка «Возрождение» www.vbank.ru в разделе «Все продукты» – «VIP-вклады» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).