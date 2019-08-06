Банк «Русский Стандарт» с 8 августа в честь своего юбилея ввел вклад «Русский Стандарт—20 лет!» .

Депозит открывается в рублях на 210 дней под 7,25% годовых. Минимальная сумма при оформлении в офисе составляет 30 тыс. рублей, через интернет-банк — 10 тыс. рублей.

Дополнительные взносы возможны в течение первых 30 дней с даты оформления договора.

Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Выплата процентов — в конце срока.