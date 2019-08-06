В результате оспаривания Агентством по страхованию вкладов сомнительных сделок ликвидируемых финансовых организаций в их конкурсную массу за полгода поступило 2,5 млрд рублей. Такие данные приводятся в отчете АСВ «Об оспаривании сомнительных сделок финансовых организаций в первом полугодии 2019 года».

В агентстве поясняют, что выявление и оспаривание сомнительных сделок, то есть сделок, заключенных в ущерб имущественным интересам финансовых организаций и их кредиторов, является важной частью мероприятий по формированию конкурсной (имущественной) массы ликвидируемых организаций.

В первом полугодии 2019 года проверки, направленные на выявление сомнительных сделок, проведены в 22 финансовых организациях. Сделки, целесообразные для оспаривания, выявлены в 21 из них (в 17 кредитных организациях и четырех страховых компаниях).

В производстве судов общей юрисдикции и арбитражных судов в отчетном периоде находилось 2 041 дело об оспаривании сомнительных сделок ликвидируемых финансовых организаций, в том числе 373 — по искам, поданным в первом полугодии этого года.



«В первом полугодии удовлетворены требования агентства по 508 искам. В результате оспаривания агентством сомнительных сделок в конкурсную массу ликвидируемых финансовых организаций в отчетном периоде поступило 2,5 млрд рублей, что на 40% превышает аналогичный показатель в первом полугодии 2018 года», — отмечается в сообщении.

