«Яндекс.Касса» запускает мобильное приложение на платформах Android и iOS для предпринимателей и мелкого бизнеса. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Приложение доступно любому клиенту, который подключен к «Яндекс.Кассе» и принимает платежи с ее помощью. После того, как клиент войдет в приложение по логину и паролю личного кабинета он сможет посмотреть историю платежей своего интернет-магазина и детали конкретных платежей, найти и отфильтровать платежи по определенным параметрам. Пользователь может переключаться между интернет-магазинами, если у него их несколько.

Клиенту «Яндекс.Кассы» в новом приложении будет доступен показ списка заявок на возврат, частичный или полный возврат денег покупателям, отправка запроса в службу поддержки или отзыва разработчикам.

«Спрос на мобильность есть и у бизнеса — в первую очередь у небольшого. Новое приложение «Яндекс.Кассы» прежде всего рассчитано на компании именно небольшого формата. Оно поможет предпринимателям решать бизнес-задачи где угодно», — прокомментировала директор департамента развития платежного бизнеса «Яндекс.Кассы» Юлия Горелова.

Приложение бесплатно для скачивания и использования, а найти его можно в Google Play или App Store.