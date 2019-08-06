В специализированных офисах в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Ростове-на-Дону, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Уфе, Казани, Тюмени, Екатеринбурге и в двух офисах в Москве реализован принципиально новый подход к обслуживанию клиентов, оформляющих ипотечные кредиты, и представлен максимально широкий список объектов ипотечного кредитования.

Специально для ипотечных заемщиков Альфа-Банк разработал новый цифровой сервис — личный кабинет. Теперь клиенты могут прийти в банк только один раз, чтобы подписать кредитный договор, а подать заявку и получить одобрение по кредиту можно через личный кабинет заемщика. Еще одно важное преимущество — платеж по ипотеке можно внести в любом отделении Альфа-Банка по всей стране независимо от места выдачи ипотечного займа.

В специализированных центрах специалисты банка окажут поддержку при заключении сделки любой сложности, проконсультируют по объектам жилой недвижимости, помогут выбрать оптимальные условия кредита, составить договор купли-продажи, заключить договор страхования. Все эти услуги клиент может получить у одного менеджера.

«Расширение присутствия Альфа-Банка на ипотечном рынке в регионах, реализация нового формата обслуживания клиентов, привлекательные программы кредитования по ипотеке и технологичные сервисы по оформлению и погашению кредитов, позволили в этом году заметно увеличить долю Альфа-Банка на ипотечном рынке и войти в топ-5 ведущих банков по объему ипотечных кредитов по версии FR Group по итогам июля», - говорит руководитель департамента развития ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов.

Доля рынка Альфа-Банка по объему выдач ипотеки выросла до 2,55%. Прирост ипотечного портфеля банка за июль составил 9,5%, при этом ипотечный рынок вырос на 1,4%. С начала 2019 года ипотечный портфель Альфа-Банка увеличился более чем на 70% и на 1 августа 2019 года составил 61,4 млрд руб. Средняя сумма ипотечного кредита Альфа-Банка в регионах составляет 3 млн. руб., в Москве — 5 млн. рублей.

Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 15% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от 3 до 30 лет. Также клиенты Альфа-Банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья.