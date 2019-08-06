Российский рынок акций на закрытии снижался, следуя резкому падению на мировых рынках: Вчера российский рынок акций, несмотря на рост в ходе дневных торгов, в конце торгового дня закрылся в минусе – индекс РТС опустился на 0,7% до 1 284 пунктов, а индекс Московской биржи потерял 0,3% до 2 674 пунктов – повторив дневную динамику американского и европейских рынков. Европейские рынки ближе к закрытию немного подросли, прервав четырехдневное снижение (индекс StoxxEuro600 прибавил 0,2%). Большая неопределенность на глобальных рынках сохраняется, и инвесторы все еще устремляют свои взоры на защитные активы: золото торгуется на шестилетних максимумах (+1,4% до $1 500/унцию), серебро все еще растет (+3,0% до 17,10) и торгуется на уровне годовых максимумов. На рынке большим спросом пользуются облигации. Из-за пессимизма на мировых рынках и слабого спроса цены на нефть снижаются (Brent -4,6% до 56,23). Курс рубля (- 0,1% до 65,33 руб.) остается сильным.

Российский рынок акций сегодня должен восстановиться: Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня восстановится на фоне улучшения настроения на мировых площадках в связи с тем, что Китай предпринимает меры по стабилизации юаня. Снижение рынка на закрытии вчера вечером, главным образом, было вызвано утренним падением американского рынка. Благодаря восстановлению цен на нефть, а также восстановлению азиатских рынков глобальный фон становится более оптимистичным. Более сильная в сравнении с ожиданиями июльская статистика по торговле из Китая сегодня утром усиливает позитивный настрой. Сегодня мы бы рекомендовали инвесторам обратить внимание на акции GMKN (на фоне роста цен на никель сегодня ночью). Цены на никель в Лондоне поднялись до $16 690/тонну. Акции золотодобывающих и нефтегазовых компаний также заслуживают внимание. Сегодняшний день богат и на финансовую отчетность. Отдельно отметим, что рынок учитывает в своих ожиданиях 100%-ю вероятность понижения ставки на 25 б. п. на сентябрьском заседании ФРС.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Сбербанк: финансовые результаты за 7М19 по РСБУ: НЕЙТРАЛЬНО

Мы считаем отчетность НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций банка. Чистая прибыль Сбербанка за 7М19 выросла на 11% г/г при ROAE 22,4%. На чистую процентную маржу негативно повлияла выплата дивидендов, для чего банк привлек краткосрочную ликвидность на денежном рынке. В то же время эффект снижения стоимости депозитов, вероятно, проявится более заметно в ближайшие месяцы, на наш взгляд. Стоимость риска за 7М19 сохраняется значительно ниже прогноза менеджмента, несмотря на рост в июле в месячном сопоставлении. Акции банка вновь пострадали из-за геополитической напряженности в последние недели. Тем не менее, мы считаем, что дивидендная доходность на уровне 9-10% окажет им поддержку.

На чистую процентную маржу в июле 2019 г. негативно повлияла выплата дивидендов, для чего банк привлек краткосрочное фондирование на денежном рынке. Чистый процентный доход за июль 2019 г. составил 103 млрд руб., что на 4% ниже г/г и на 2% выше м/м и предусматривает снижение ЧПМ на 15 б. п. м/м. Изменения в методологии расчета (проценты по кредитам 3 стадии стали учитываться как высвобождение резервов, а не как процентный доход) начали оказывать влияние на оценку чистого процентного дохода, начиная с июня. Банк также привлек краткосрочную ликвидность за счет денежного рынка, чтобы выплатить дивиденды за 2018 г. (361 млрд руб.), таким образом, временно повысив стоимость фондирования. (что должно быть нейтрализовано в ближайшие месяцы) и снизив ЧПМ.

Качество кредитов: стоимость риска подскочила в месячном сопоставлении с низкой базы. Расходы на совокупные резервы в июле выросли в месячном сопоставлении с низкой базы июня (на фоне высвобождения резервов по долгу Агрокора). Тем не менее, отчисления в резервы за июль оказались на 35% ниже, чем в июле прошлого года. Совокупные отчисления в резервы за 7М19 составили 57 млрд руб., что на 67% ниже г/г при стоимости риска на уровне всего 0,5% (что ниже прогноза менеджмента в 1-1,1% по итогам 2019 г.)

Операционные расходы: эффект «двойной индексации» зарплат. Операционные расходы выросли на 13% г/г в июле, главным образом, на фоне «двойной индексации» зарплат (в этом году она состоялась в июле, а не в октябре, как это было в 2018 г.). Эффект перевода штата сотрудников Сбербанк Технологии в ПАО Сбербанк почти сошел на нет, как нам представляется, в июле.

Чистая прибыль и коэффициент достаточности. Чистая прибыль Сбербанка за июль 2019 г. составила 76 млрд руб. (что на 6% выше г/г) при ROAE 22,4%. В итоге чистая прибыль за 7М19 составила 520 млрд руб. (+11% г/г) при ROAE 22,4%. Коэффициент достаточности капитала первого уровня Н1.1 вырос на 18 б. п. м/м до 11,6% на фоне закрытия сделки по продаже DenizBank (в отчетности по РСБУ он учитывался как инвестиция в акционерный капитал в финансовое дочернее предприятие с коэффициентом риска 250%). Эффект от сделки будет больше на групповом уровне и составит 120 б.п. для достаточности базового капитала.

Евгений Кипнис: ekipnis@alfabank.ru (Старший аналитик)

Яндекс: Дума разрабатывает новую версию законопроекта о регулировании деятельности такси; УМЕРЕННО НЕГАТИВНО

Как сообщает газета “Коммерсант”, комитет Госдумы по транспорту и строительству подготовил новую версию законопроекта о регулировании деятельности такси. Проект с поправками был распространен среди депутатов, однако пока в базе данных парламента документа нет. В сравнении с предыдущей версией, которая обсуждалась в конце мая этого года, региональным властям позволят вводить аттестацию водителей на знание города, соискатели должны будут представить справку о наличии парковочного места (там будет храниться машина после смены). Комитет Госдумы рассмотрит, обсудит и одобрит поправки к законопроекту в сентябре. Как сообщает издание, новые инициативы не обсуждались с самими участниками этого рынка, несмотря на большую критику этих нововведений с их стороны. В случае одобрения, поправки будут иметь серьезный риск для российских сервисов по онлайн заказу такси, в частности, для сервиса Яндекс.Такси компании Яндекс (YNDX US; ПОД ПЕРЕСМОТРОМ), на долю которого пришлось 21% совокупной выручки Яндекса в 2К19 и 423 млн руб. EBITDA. Мы считаем, что новость может быть использована для открытия короткой позиции в акциях YNDX на фоне усиления волатильности рынка в целом. Анна Курбатова: akurbatova@alfabank.ru (Senior Analyst)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналитик)