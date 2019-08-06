Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Натиксис Банка на уровне «ААА(RU)», прогноз — «стабильный».

Рейтинг обусловлен очень высокой вероятностью предоставления банку экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности, поясняют аналитики. Они напоминают, что конечным собственником 100% акций банка является Natixis — структура, входящая в Groupe BPCE, вторую по размеру банковскую группу во Франции. Кредитный рейтинг Натиксис Банка определяется на уровне паритета с Российской Федерацией, уточняется в релизе .

В АКРА также отмечают, что Натиксис Банк обладает умеренно высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности («a») ввиду сильной позиции по достаточности капитала, адекватной оценки риск-профиля и позиции по ликвидности и фондированию при удовлетворительном бизнес-профиле.

Агентство сохраняет удовлетворительную оценку бизнес-профиля банка («bbb»), учитывая его невысокие рыночные позиции и слабую диверсификацию операционного дохода. Стратегия кредитной организации остается стабильной и является частью общей стратегии развития группы Natixis на территории РФ. Натиксис Банк обеспечивает условия для расширения клиентской базы группы Natixis в России, выстраивания отношений с контрагентами, оценки рисков и рыночной ситуации и т. д. При этом значительная часть кредитных рисков, возникающих в результате деятельности группы на территории РФ, учитывается на балансе материнского банка.

Значительный буфер абсорбции убытков сохраняется благодаря высокому уровню основного капитала банка по показателю Н1.2 (16,7% на 31 декабря 2018 года). Коэффициент усредненной генерации капитала по итогам 2014—2018 годов составил 24 базисных пункта.

По состоянию на конец прошлого года большую часть ссудного портфеля банка (36,5% активов) составляли кредиты, выданные четырем группам заемщиков. Агентство отмечает, что основной объем кредитов, выданных группой российским заемщикам, учитывается на балансе Natixis. Принимая во внимание гарантии, предоставленные группой по отдельным кредитам, АКРА считает, что заемщики банка обладают приемлемой кредитоспособностью. Натиксис Банк размещает избыток ликвидности на счетах ряда кредитных организаций, финансовая устойчивость которых может считаться высокой. Система управления рисками и их оценки выстроена с участием Natixis и рассматривается АКРА как адекватная.



Сильная позиция по ликвидности поддерживается благодаря высокому объему ликвидных и высоколиквидных активов. Оценка фондирования банка относительно низкая из-за его зависимости от средств поддерживающей организации (они составляют половину ресурсной базы), в то же время концентрация источников обязательств по их типам без учета субординированного долга является приемлемой.

