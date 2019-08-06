ГИБДД, столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали тестирование в Москве системы автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Об этом сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на свои источники.

Автовладельцы получат не традиционные штрафные постановления, а информационные письма от УГИБДД по Москве. «Выявлена эксплуатация» автомобиля, владелец которого не застраховал автогражданскую ответственность, сказано в документе, рекомендуется оформить полис. По завершении тестирования нарушителям придет штраф 800 рублей, говорится в письме. Водителю также предлагается позвонить на горячую линию РСА, если допущена ошибка.

Пока речь идет фактически о ручной сверке баз данных, говорит источник издания, знакомый с ситуацией. В рамках Федеральной информационной системы ГИБДД должен быть создан автоматизированный сервис, который позволит ЦОДД, Госавтоинспекции и РСА оперативно обмениваться данными. Только после этого сервис выйдет на полную мощность и автовладельцев начнут штрафовать.

Новая система после проведения пилота в Москве заработает и в других городах, рассчитывают в РСА, в частности в Казани, Санкт-Петербурге и может быть распространена на всю Россию.

С массовым распространением электронных полисов ОСАГО появились новые мошеннические схемы, когда агенты звонят автовладельцам, предлагая заключить договор со скидкой, пояснил изданию координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. «Многие на это ведутся, получают электронное ОСАГО через непонятные сайты и сервисы, распечатывают и ездят, не подозревая, что автогражданки у них на самом деле нет, — говорит он. — Все эти люди были бы неприятно удивлены, получив штраф с камеры. Поэтому рассылка информационных писем в рамках пилота — хорошее решение».