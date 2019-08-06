ЮниКредит Банк понизил ставки по рублевым вкладам на 0,25 процентного пункта.

Депозит «Для жизни» (от 100 тыс. рублей на 270, 368, 735 и 1800 дней) открывается под 6,65-7,25%, «Новый уровень» (от 250 тыс. рублей на 181, 270, 368 и 735 дней) — под 6,45—6,75%, а «PRIME» (от 1 млн рублей, от 91 до 270 дней и на 368 и 550 дней) — под 6—6,25% годовых.

«Клик депозит» (от 15 тыс. рублей, от 31 до 150 дней) при оформлении через интернет-банк привлекается под 4,25—4,5%. При оформлении через мобильное приложение ставки не изменились и составляют 5—5,25% годовых.

«Первоклассный» (от 15 тыс. рублей, от 368 до 550 дней) открывается под 5,75%, «Зарплатный» (от 15 тыс. рублей, от 31 до 150 дней) — под 5,25—5,5%, а «Универсальный» (от 10 тыс. рублей, от 91 до 1101 дня) — под 4,5—5% годовых.

Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Пополнять можно вклады «Клик депозит», «Первоклассный», «Зарплатный» и «Универсальный».