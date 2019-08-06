Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.
ЮниКредит Банк понизил ставки по рублевым вкладам на 0,25 процентного пункта.
Депозит «Для жизни» (от 100 тыс. рублей на 270, 368, 735 и 1800 дней) открывается под 6,65-7,25%, «Новый уровень» (от 250 тыс. рублей на 181, 270, 368 и 735 дней) — под 6,45—6,75%, а «PRIME» (от 1 млн рублей, от 91 до 270 дней и на 368 и 550 дней) — под 6—6,25% годовых.
«Клик депозит» (от 15 тыс. рублей, от 31 до 150 дней) при оформлении через интернет-банк привлекается под 4,25—4,5%. При оформлении через мобильное приложение ставки не изменились и составляют 5—5,25% годовых.
«Первоклассный» (от 15 тыс. рублей, от 368 до 550 дней) открывается под 5,75%, «Зарплатный» (от 15 тыс. рублей, от 31 до 150 дней) — под 5,25—5,5%, а «Универсальный» (от 10 тыс. рублей, от 91 до 1101 дня) — под 4,5—5% годовых.
Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.
Пополнять можно вклады «Клик депозит», «Первоклассный», «Зарплатный» и «Универсальный».
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