Ранее банк принял решение перейти от централизованной системы управления, когда все филиалы подчиняются головному офису напрямую, к региональной.
Базирующийся в Екатеринбурге Уральский Банк Реконструкции и Развития завершил формирование новой системы управления бизнесом в регионах присутствия. Теперь все подразделения сгруппированы в восемь дивизионов. Также банк полностью укомплектовал штат директоров дивизионов, сообщили в УБРиР.
В банке напоминают, что он решил перейти от централизованной системы управления, когда все филиалы подчиняются головному офису напрямую, к региональной. Новая система была сформирована с учетом объема и формата бизнеса УБРиР, а также географического положения.
Сейчас руководителями дивизионов являются:
- «Екатеринбург» — Олег Попков;
- «Средний Урал» — Михаил Прилепов;
- «Южный Урал» — Галина Родина;
- «Центр» — Александр Казанский;
- «Юг» — Елена Ретунская;
- «Сибирь» — Андрей Третьяков;
- «Западная Сибирь» — Владислав Самойлов;
- «Поволжье» — Александр Вельмисов.
«Для принятия быстрых и эффективных решений мы упростили структуру управления, — комментирует президент УБРиР Антон Соловьев. — За полгода работы в новой структуре мы уже увидели первые результаты: взаимодействие на горизонтальном уровне стало более результативным, и обратная связь до адресатов доходит намного быстрее. А поскольку к нашей команде присоединились одни из лучших профессионалов на банковском рынке, я уверен, что стратегически это усилит позиции банка в регионах присутствия».
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