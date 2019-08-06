Связь-Банк может возглавить топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Чернощекин, курирующий в Промсвязьбанке работу с малым и средним бизнесом, сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на свои источники. Денис Ноздрачев прекратит полномочия президента—председателя правления Связь-Банка с 8 августа «в связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон». Это следует из опубликованного во вторник решения совета директоров банка. Кредитная организация не сообщила, кто станет во главе банка.

Неделю назад санация Связь-Банка была завершена и сейчас правительство готовится передать его Промсвязьбанку, на базе которого создается опорный банк российской оборонки. Как говорит источник издания в правление Связь-Банка вошли сотрудники «оборонного банка», несмотря на то что его акционером все еще остается ВЭБ (о том, что передача еще формально не состоялась, заявили два источника «Коммерсанта» на банковском рынке).

Связь-Банк перед передачей Промсвязьбанку должен быть очищен от проблемных активов — именно эта работа в последнее время велась в банке. По словам знакомого Александра Чернощекина, большого опыта по работе с проблемными активами в Промсвязьбанке тот не имел, но у него есть опыт по интеграции банков. С середины 2016 до октября 2017 года Промсвязьбанк и его дочерний на тот момент банк «Возрождение» планировалось объединить и Чернощекин в рамках этой интеграции осуществлял работу по своей линии, но эти планы так и не удалось завершить из-за вмешательства ЦБ.