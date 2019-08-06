Россияне стали чаще общаться с банками в онлайн-чатах мобильных и интернет-банков, снижается число звонков в кол-центры. Об этом в своем исследовании сообщил банк «Русский Стандарт».

«Благодаря росту финансовой грамотности населения, простоте и удобству использования смартфонов, люди все чаще предпочитают общаться с банком в режиме онлайн. Рейтинг популярности каналов общения у клиентов Русского Стандарта в 2018 году и первом полугодии 2019 года выглядит так: звонки в кол-центр, чаты мобильного и интернет-банков, письма на сайт и социальные сети», — говорится в исследовании.

За изучаемый период выяснилось, что женщины предпочитали звонки в кол-центр, а мужчины в основном выбирали онлайн-общение.

Чаще всего в кол-центр звонили, чтобы узнать о состоянии счета карты, потребительского кредита, получить информацию по неактивным продуктам. Поводами для общения с банком через социальные сети стали получение справочной информации, контактных данных, вопросы идентификации клиента. Через чаты мобильного и интернет-банков клиенты предпочитали узнавать о состоянии платежей, задолженностей, программах лояльности.