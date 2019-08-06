В Росстате выяснили основные причины незанятости в России.

Согласно информации за I квартал 2019 года, среди безработных, имеющих опыт работы (76% от общего числа), 16,1% оставили прежнее место работы в связи с сокращением штатов, ликвидацией предприятия или собственного дела.

Около 6% россиян закончили работать из-за окончания срока действия срочного договора или договора гражданско-правового характера. По собственному желанию уволились 26,6%. По причине увольнения из Вооруженных сил не работали 0,3%. На другие причины сослались 26,8% россиян.

Больше всего женщин работали продавцами, мужчины — водителями и операторами подвижного оборудования.