Для нормальной жизни российской семье должно хватать на питание, оплату жилья, а также одежду и обувь. Об этом свидетельствуют результаты июльского опроса, проведенного «Левада-центром».

Как отмечается в исследовании, аналогичный опрос проводился в декабре 2017 года, иерархия основных семейных нужд за два года существенно не изменилась.

Так, первая тройка по-прежнему включала текущие траты, не выходящие за горизонт краткосрочного планирования. О том, что денег должно хватать на полноценное и качественное питание, заявили 77% опрошенных, на оплату жилья — 62%, на одежду и обувь — 55%.

За прошедшие два года респонденты чуть чаще стали отмечать оплату ЖКХ и лечение, покупку лекарств, что может указывать на рост недоступности данных статей расходов для части населения.

Отчасти, отмечают социологи, эти изменения подтверждают данные об основных проблемах, которые более всего тревожат население: с 2017 по 2018 год выросла доля тех, кто указывал на «недоступность многих видов медицинского обслуживания».



Интересно, что в самом конце списка располагаются «досуг и развлечения», которые заняли последнее ранговое место среди необходимых семейных нужд, то есть отказываться от досуга — это норма для значительной части населения, проявление понижающей адаптации. «Неудивительно, что среднестатистический житель России практически не ходит в театр и на концерты или делает это крайне редко», — говорится в исследовании.