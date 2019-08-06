Клиенты Росбанка теперь могут воспользоваться акциями от компаний-партнеров банка и получить повышенный cashback на покупки в супермаркетах, аптеках, ресторанах, АЗС и магазинах. Таким образом, клиенты смогут получить до 20% cashback, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Чтобы получить повышенный cashback, необходимо активировать акцию в разделе «Спецпредложения» в приложении «Росбанк Онлайн». Одновременно клиент может активировать любое количество спецпредложений», — отмечается в релизе.



До 30 сентября также начисляется 5% cashback на покупки по картам Mastercard Росбанка в компаниях-партнерах: авиакомпании «Аэрофлот», сети магазинов «Магнит», АЗС «Газпромнефть», аптеках «Ригла» и ресторанах сети «Макдоналдс».

