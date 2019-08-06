Резервный банк Новой Зеландии в среду понизил процентные ставки больше, чем ожидалось, и заявил, что причиной для такого решения стали эскалация международной торговой напряженности и потеря импульса в новозеландской экономике.



РБНЗ понизил официальную процентную ставку до 1% с 1,5%. Это второе понижение ставки в текущем году. Экономисты ожидали понижения на 25 базисных пунктов.

«Мировая экономическая активности продолжает ослабевать, что снижает спрос на товары и услуги из Новой Зеландии. Повышенная неопределенность и сокращение международной торговли способствуют снижению экономического роста в странах-торговых партнерах», — говорится в заявление РБНЗ.

«Центральные банки смягчают денежно-кредитную политику для оказания поддержки своим экономикам», — говорится в заявлении.

В мае центробанк понизил официальную процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,5%.

Новая Зеландия крайне уязвима в условиях эскалации торговой войны между США и Китаем. Новозеландский доллар упал почти на 4% против доллара США за последние две недели.

Инфляционные ожидания снижаются, а низкие уровни доверия бизнеса указывают на замедление найма и роста заработных плат.