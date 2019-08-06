Большинство работодателей обращают внимание в первую очередь на внешний вид кандидата, затем на его пунктуальность, только на третьем месте реальное соответствие кандидата заявленным требованиям. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников Работа.ру.



«Больше всего работодателей (71%) обращают внимание на внешний вид потенциального работника. Пунктуальность кандидата важна для 67% представителей компаний. Третье место в рейтинге разделили между собой интерес соискателя к должности и реальное соответствие кандидата требованиям в вакансии — по 61% каждый из вариантов», — говорится в материалах.

Также работодатели обращают внимание на поведение кандидата, его манеры и воспитание (57% опрошенных). Чуть более половины работодателей (53%) во время собеседования проверяют соответствие резюме соискателя его реальным компетенциям и опыту.

Меньше всего работодатели обращают внимание на увлечения кандидатов и на наличие рекомендаций.