Банк России установил официальные курсы валют на 8 августа.

Курс доллара понизился на 10,98 копейки, составив 65,0932 рубля (65,203 рубля на 7 августа). Курс евро снижен на 18,16 копейки до 72,8914 рубля (73,073 рубля на 7 августа).

На биржевых торгах, как и в начале валютной сессии среды, наблюдается положительная для рубля динамика. На 12:14 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,12 рубля (минус 15 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 72,82 рубля (минус почти 30 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 65,03—65,2 рубля за доллар и 72,77—73,04 рубля за евро.