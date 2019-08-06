Во II квартала 2019 года количество автомобилей, купленных в кредит, составило 241,2 тыс. единиц. Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (223,4 тыс. ед.). Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства «Автостат».



Самое большое количество выданных автокредитов в апреле — июне было отмечено в Москве (19,4 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (14,8 тыс. ед.), Московской области (14,2 тыс. ед.), Татарстане (11,9 тыс. ед.) и Башкортостане (10,7 тыс. ед.).

При этом динамика выдачи автокредитов в указанный период в регионах РФ по сравнению с аналогичным периодом 2018 года оказалась разнонаправленной. Так, самый высокий рост выдачи был зафиксирован в Кемеровской (+80,3%) и Кировской (+30,0%) областях, Красноярском крае (+28,3%), а также в Рязанской (+23,4%) и Тульской (+21,0%) областях. В то же время, в ряде регионов страны во 2 квартале 2019 года было отмечено снижение выдачи автокредитов, в том числе, в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) (-6,4%), Ставропольском крае (-5,6%), Татарстане (-3,6%), а также в Свердловской (-2,5%) и Нижегородской (-2,2%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов выросла на 4,8% и 3,6% соответственно.

Банки продолжают активно выдавать автокредиты, однако темпы их предоставления уже не такие высокие, как в предыдущие годы, комментирует результаты исследования генеральный директор НБКИ Александр Викулин. «При этом важно отметить, что автокредитование продолжает стимулировать продажи автомобилей, поддерживая российский автопром. В свою очередь, качество автокредитов находится на стабильном уровне — ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования», — добавляет эксперт.