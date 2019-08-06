В частности, долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте - до уровня В2 с уровня В3, базовую и скорректированную оценку кредитоспособности – до В2 с В3. Также повышены долгосрочные рейтинги риска контрагента и оценка риска контрагента, краткосрочные депозитные рейтинги. По долгосрочным депозитным рейтингам сохранен «стабильный» прогноз.

Как отмечает рейтинговое агентство, повышение рейтингов Банка «Кубань Кредит» отражает существенное улучшение качества активов с точки зрения концентрации кредитного портфеля на отдельных заемщиках и отраслевой концентрации, а также более высокое качество активов, чем в среднем по банковскому сектору, устойчивые и хорошие показатели прибыли от основной деятельности, стабильные позиции по фондированию и ликвидности.

Данные значения рейтингов являются лучшими среди самостоятельных банков региона.

Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства .