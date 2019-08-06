Данные Росстата по числу бедных относятся к 2017 году, объем мер поддержки семей с детьми с тех пор существенно вырос, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.

Ранее РБК со ссылкой на данные Росстата сообщил, что в России 26% детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума.

В министерстве напомнили, что ключевой акцент в работе по снижению бедности делается на выводе из бедности семей с детьми, которые сейчас составляют основную часть бедного населения.

«В статистическом мониторинге Росстата представлены данные за 2017 год. В то же время с 2018 года объем мер поддержки, предоставляемых семьям с детьми, существенно вырос», — отметили в министерстве.

В Минтруде добавили, что цель по снижению бедности «прежде всего будет достигаться за счет различных мероприятий по обеспечению устойчивого роста реальных доходов граждан».

«В том числе осуществления выплат в связи с рождением и воспитанием детей, что оказывает существенную материальную поддержку семьям с детьми, а также программных мероприятий ряда федеральных программ национальных проектов, государственных программ и мероприятий в рамках непрограммных направлений деятельности», — сообщили в министерстве.