В стаж, дающий право на досрочную пенсию планируется ввести период прохождения курсов повышения квалификации, учебного отпуска и дни отдыха, предоставленные из-за сдачи крови, сообщили в пресс-службе Минтруда. Так, предлагается включить в стаж периоды, когда работник не выполняет работу, но за ним сохраняется его место, средняя зарплата, и делаются отчисления в Пенсионный фонд.

«Не предусмотрено включение в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов, когда работником не выполняется работа, но в соответствии с трудовым законодательством за ним сохраняется место работы, средняя заработная плата и осуществляется уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Например, период нахождения на курсах повышения квалификации; период исполнения государственных или общественных обязанностей; дни сдачи крови и ее компонентов и предоставленные в связи с этим дни отдыха; отпуска работникам, совмещающим работу с обучением», — пояснили в министерстве.

Согласно законодательству, право на досрочный выход на пенсию имеют, в частности граждане, работа которых связана с тяжелыми условиями труда. Кроме того, правом на досрочную пенсию могут воспользоваться женщины, родившие трех и более детей и имеющие определенный страховой стаж, имеющие определенный стаж жители Крайнего Севера и ряд других категорий граждан.